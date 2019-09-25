اتفاقية بين "الشؤون الرياضية" و"أوكسيدنتال عمان" لرعاية برامج الرياضة بمدارس مسقط

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة أوكسيدنتال عُمان ووزارة الشؤون الرياضية، اتفاقية دعم؛ لتقوم الشركة حصريًّا برعاية سلسلة من الفعاليات الرياضية المفتوحة لكافّة طلّاب المدارس العامّة والخاصّة بمسقط، ويشمل البرنامج: كرة القدم، وكرة السلّة، والكرة الطائرة، والسباحة، وتنس الطاولة، ومناشط رياضية تنافسية أخرى.

واستضافتْ وزارة الشؤون الرياضية حفلَ توقيع الاتفاقية، ووقّعها من جانب الوزارة سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، ومن جانب الشركة ستيفن كيلي الرئيس والمدير العام لأوكسيدنتال عُمان.

وقال كيلي: متحمِّسون لرعاية البرنامج الناجح لأطفال المدارس؛ حيث تحرص أوكسيدنتال عُمان على دعم المبادرات الرياضية كعنصر أساسي لأسلوب حياة صّحي، ونأمل أن يستمتع الطلّاب المشاركون بالبرنامج الذي يشتمل على العديد من خيارات الأنشطة المتاحة لهم، كما نأمل أن تشجّع هذه المبادرة الصحة البدنية والعقلية للشباب العُماني.

ويستهدف البرنامج تشجيع أساليب الحياة النشطة الحافلة بالتمارين بين طلّاب المدارس من كافّة الأعمار؛ من خلال برنامج رياضي تنافسي منظّم يُعقد طوال العام الدّراسي. ويصل عدد المشاركين إلى ما يقارب 5000 طالب من مختلف الأعمار من نحو 50 مدرسة بمحافظة مسقط، وسيمثل العام الجاري الذكرى السنوية العاشرة للبرنامج.

وتقيم وزارة الشؤون الرياضية احتفالا مغلقا بنهاية العام الدّراسي لتكريم الفرق الفائزة والمدارس المشاركة في المنافسات وتقديم جوائز لها، فضلا عن الاحتفاء بمشاركة كافّة الطلّاب في البرنامج.

وتأتِي هذه الاتفاقية تحت مظلّة أوكسيدنتال عمان في إطار الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب الشأن الرئيسيين، وهي جزء من مسعى الشركة والتزامها على المدى الطويل لدعم البرامج التي تعزّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تثمر عن تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات المحلّية المجاورة.

يُشار إلى أن أوكسيدنتال عُمان شركة تابعة ومملوكة كليًّا لشركة أوكسيدنتال، وهي شركة عالمية متخصصة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الأمريكية المرتكزة على القيمة السوقية للأسهم، وتعمل الشركة في سلطنة عمان لأكثر من 30 عاماً. وتتركز عمليات أوكسيدنتال عمان في شمال عمان وبشكلِ رئيسي في حقل صفا وفي جنوب عمان في حقل مخيزنة. ونجحت الشركة، في 2018م، بالفوز بحقوق الاستكشاف والتنقيب في ثلاثة مربعات جديدة، لتُضاعف بذلك من المساحة الإجمالية التي تعمل بها في عمان لتصل إلى 6 ملايين فدان.

وخلال فترة عملها الممتدة لأكثر من 30 عاماً في عُمان، زادت أوكسيدنتال عمان من الإنتاج والاحتياطيات، وتعتبر اليوم أكبر منتج مستقل للنفط في السلطنة، وكونها شريكاً في التنمية فإن أوكسيدنتال عُمان تركز على تحقيق الأهداف التشغيلية وتوفر الفرص للمواطنين في المناطق القريبة من عملياتنا التشغيلية. وتقف أوكسيدنتال عمان إلى جانب الحكومة والمجتمعات المحلية وتعمل معها لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال التركيز على البيئة والصحة والسلامة للقوى العاملة والمجتمعات والحفاظ على معايير عالية من المسؤولية الاجتماعية في جميع عملياتها بكافّة أرجاء العالم.