بنك عمان العربي يتيح خدمة إيداع المستندات على مدار 24 ساعة

مسقط - الرؤية

دشَّن بنك عُمان العربي صندوقَ إيداع مُستندات التمويل التجاري على مدى 24 ساعة، وأصبح بإمكان العملاء تقديم مستنداتهم خلال أي وقتٍ من اليوم، بصرف النظر عمَّا إذا كان خلال أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع؛ وذلك لتوفير مزيد من التسهيلات للعملاء.

وفي إطار المبادرة، نقل البنك مقرَّ دائرة التمويل التجاري إلى الطابق الأرضي في المبنى الرئيسي بالغبرة، لتسهيل وصول العملاء إلى مختلف خدمات التمويل التجاري وبطريقة أكثر فاعلية.

وقال الصلت الخروصي رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية، معلقًا على التغيير: إنَّ التميز في خدمة العملاء هو إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك التشغيلية. وحتى وقت قريب، كانت دائرة التمويل التجاري تقع في الطابق العلوي لمقر البنك الرئيسي، وبنقلها إلى الردهة أصبح الوصول إليها أسهل، إضافة إلى تدشين عدد من الميزات والتسهيلات الجديدة التي نهدف من خلالها لتعزيز التجربة المصرفية لقاعدة عملاء التمويل التجاري المتنامية باستمرار.

وقالت ديبثيكا جونراتني القائمة بأعمال رئيس دائرة التمويل التجاري - إدارة الشركات والمؤسسات المصرفية في بنك عُمان العربي: أضفنا صندوق إيداع متاحا على مدى 24 ساعة لإيداع مستندات التمويل التجاري في الردهة؛ بهدف تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا الكرام، وبالرغم من أنَّ التشغيل قد بدأ منذ أسبوعين فقط، إلا أننا حظينا باستحسان العملاء فيما يتعلق بكفاءة الخدمة الجديدة المقدمة.

وتعملُ دائرة التمويل التجاري كفرع مستقل في المقر الرئيسي، بشكل يشبه إلى حد بعيد فروع خدمات إيليت التي تقدم منتجاتها وخدماتها لزبائن النخبة. وقد تم تصميم مقر الدائرة الجديد ليعكس التطورات الأخيرة للهوية التجارية للبنك، باستخدام الألوان والتصاميم المحدثة، كما تستخدم الدائرة أنظمة انتظار العملاء المحدثة التي بدأ استخدامها في فروع البنك الجديدة؛ الأمر الذي يقلص من مدة انتظار العميل إلى أدنى حد.