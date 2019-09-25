بنك مسقط يفتح باب التسجيل في أكاديمية الوثبة.. الأحد

مسقط - الرؤية

يفتح بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة- باب التسجيل للمشاركة في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 2019/2020 في محافظة البريمي في الفترة من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، ويُمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط المخصص؛ بذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط. وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، وتعزيزاً للنجاحات والإنجازات التي تحققها أكاديمية الوثبة.

وأعرب إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته بنجاح أكاديمية الوثبة في مجال دعم رواد الأعمال العمانيين؛ من خلال التدريب والتوعية بمختلف جوانب ومجالات الأعمال والمهارات التي يحتاجها الشباب الراغبون في دخول عالم التجارة والأعمال، أو من الشباب الذين يديرون مؤسساتهم في الوقت الحالي، مشيدا بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال في محافظة البريمي للاستفادة والمشاركة بهذا البرنامج، بعد النجاح والمشاركة الإيجابية خلال السنوات الماضية، وتخريج عدد من الدفعات بمشاركة مجموعة متميزة من رواد الأعمال الذين يعملون في مختلف المجالات، داعيا جميع رواد الأعمال في محافظة البريمي إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة في التسجيل.

وقد وضع بنك مسقط بعض المعايير للمشاركة في البرنامج؛ بحيث يُمكن لأصحاب الأعمال العمانيين المنافسة على المقاعد والاستفادة من البرنامج. وكان بنك مسقط قد دشن أكاديمية الوثبة عام 2014 وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال للاستفادة من البرنامج التدريبي الذي تقدمة الأكاديمية؛ حيث يشتمل برنامج التدريب على العديد من البرامج وورش العمل...وغيرها من المواد التعليمية، التي تهدف لصقل مهارات رواد الأعمال وتنمية وتطوير معارفهم. ويأتي تنظيم البرنامج الذي يستغرق قرابة 8 أشهر بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل؛ حيث يحصل المتدربون على شهادة معترف بها دوليًّا من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) في الولايات المتحدة الأمريكية.