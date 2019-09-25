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توقعات بأمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى وجود مؤشرات بنشاط التكونات المحلية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة ابتداءا من اليوم وخلال اليومين القادمين.

وتشهد محافظة جنوبية شرقية رياح نشطة تزامنا مع تواجد المنخفض المداري  "هيكا" على محافظة الوسطى حيث سجلت محطة الرصد التابعة لهيئة الطيران المدني في مقشن رياح نشطة بسرعة 33 عقدة وهبات تصل 51 عقدة.

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قد أشار صباح اليوم إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية هيكا.

وأوضحت خرائط التنبؤات إلى إستمرار فرص وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء اليوم الأربعاء على جبال الحجر.

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