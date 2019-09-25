د. ريم سليمان الخش | باريس

سبعون ألفا لا تفي لتهجّدي!!

إنْ كنت من أذكى السراج بمرقدي

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إنْ جئتني بالطيبات وشاية

وبمنبر الذِكر المقيمِ تعبّدي

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بصلاة عشقٍ لم أُتمّ سلامها

مازلتَ فيها ماثلا بتوحّدِ

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سبحان من أهدى النفوس حلاوة

كالشهد مهما ذقته لم ينفدِ!

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والشمع ذاب على يديّ وأضلعي

لم يحتملْ شغفي وحرَّ توقدي

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ثملٌ على ألواحه متصببٌ

والليل من سكراته لم يخلدِ

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أنْ ثمَّ ورِدٌ لم يذقْ نفحاته

أو ثمَّ ذِكْرٌ كامنٌ لم يولدِ!

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أو ربما لم يقشعرَّ تولها

من غفلةٍ وأنا بأوج تفرّدي

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مازالَ من آياته مُتبرِّكا

لاينثني عن لوح عشقٍ أوحدِ

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وهو المرتل حرفه وهيامه

أنْ مثل وقع بيانه لم يوجدِ!

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حتى قطعتُ ترددي بتيقنٍ

أنْ لاانتهاءَ لعاشقٍ متجددِ