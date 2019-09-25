الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أهدى النفوس حلاوة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

أهدى النفوس حلاوة

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

سبعون ألفا لا تفي لتهجّدي!!

إنْ كنت من أذكى السراج بمرقدي

//

إنْ جئتني بالطيبات وشاية

وبمنبر الذِكر المقيمِ تعبّدي

//

بصلاة عشقٍ لم أُتمّ سلامها

مازلتَ فيها ماثلا بتوحّدِ

//

سبحان من أهدى النفوس حلاوة

كالشهد مهما ذقته لم ينفدِ!

//

والشمع ذاب على يديّ وأضلعي

لم يحتملْ شغفي وحرَّ توقدي

//

ثملٌ على ألواحه متصببٌ

والليل من سكراته لم يخلدِ

//

أنْ ثمَّ ورِدٌ لم يذقْ نفحاته

أو ثمَّ ذِكْرٌ كامنٌ لم يولدِ!

//

أو ربما لم يقشعرَّ تولها

من غفلةٍ وأنا بأوج تفرّدي

//

مازالَ من آياته مُتبرِّكا

لاينثني عن لوح عشقٍ أوحدِ

//

وهو المرتل حرفه وهيامه

أنْ مثل وقع بيانه لم يوجدِ!

//

حتى قطعتُ ترددي بتيقنٍ

أنْ لاانتهاءَ لعاشقٍ متجددِ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يونيو 2017

السرطان ينهك جسد هند صبري في مسلسل "حلاوة الدنيا"

المزيد

26 فبراير 2019

مشروع تصنيف النفوس الخاصة (2-2)

المزيد

24 فبراير 2019

مشروع تصنيف النفوس الخاصة (1- 2)

المزيد

30 سبتمبر 2018

رواية لافندر: خيانة تخترق النفوس وتشتت وطن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

التحذير رقم 5: "هيكا" تعبر الوسطى.. ومحافظة جديدة تتأثر

المحليات - أخبار

"هيكا" ترسل الغيث على جنوب الشرقية والوسطى

المحليات - أخبار

مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

713335 ناخبا وناخبة يختارون أعضاء "الشورى" من بين 637 مرشحا ومرشحة

المحليات - أخبار

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة