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السعيدي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

السعيدي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة

 

نيويورك - الرؤية

شارك معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الرابعة والسبعين للعام الحالي والذي يُعقد تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة".

ويشارك في هذا الاجتماع رؤساء الدول والقادة السياسيون والصحيون وراسمو السياسات والنماذج المشرفة في التغطية الصحية الشاملة للدعوة إلى تحقيق تمتع الجميع بالصحة.

وقال معاليه في تصريحات عقب الاجتماع: "أولت السلطنة اهتماما بالغاً بالقطاع الصحي، حيث شهد المجال الصحي في السلطنة تطوراً غير مسبوق في دول العالم، وذلك من خلال التغطية ‏الصحية الشاملة المجانية والتي تغطي قرابة 95% من المواطنين العمانيين". وأضاف أن السلطنة تتميز بوجود نظام صحي فعال في مكافحة الأمراض غير المعدية، مشيرا إلى أنّ السلطنة اختيرت من بين 12 دولة على المستوى العالمي لتظهر وتثبت بأن الأهداف التي وضعتها المنظمة الصحية العالمية يمكن تحقيقها. وتابع معاليه قائلاً: "تم اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للأمراض المزمنة والصحة النفسية حيث من المتوقع حضور ممثلين من أكثر من 194 دولة".

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز مفهوم الصحة الشاملة والتي تعني إتاحة الرعاية الصحية لجميع من يحتاجون إليها في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليها فيه دون تكبد مشاق مالية. ومع وجود أساس قوي للرعاية الصحية الأولية، تتربع التغطية الصحية الشاملة على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية.

 

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