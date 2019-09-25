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"عمومية استئناف السيب" تناقش تعزيز مسيرة العمل القضائي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

"عمومية استئناف السيب" تناقش تعزيز مسيرة العمل القضائي

 

مسقط- الرؤية

عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالسيب والمحاكم الابتدائية التابعة لها (السيب وبدبد) اجتماعها الأول للسنة القضائية 2019/2020، برئاسة فضيلة القاضي الشيخ سعيد بن صالح بن أحمد الحبسي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالسيب ورئيس الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها (السيب وبدبد)، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالسيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الابتدائية بالسيب وبدبد وممثلي إدارات الادعاء العام بالسيب والخوض وسمائل والإدارات التخصصية بالادعاء العام ومدير أمانة سر محكمة الاستئناف بالسيب ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بالسيب.

واستهل فضيلته الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حفظه الله ورعاه- على ما يوليه جلالته من دعم ورعاية عظيمة للمرفق القضائي، كما توجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية على المتابعة المستمرة والجهود المتواصلة في توفير كل ما يلزم لدعم مسيرة العمل القضائي والإداري في المحاكم.

وناقش الاجتماع تحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وعدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وتوزيع القضايا عليها خلال العطلة القضائية وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ومناقشة ما يستجد من أعمال. وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والإداري والتي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير العمل بالمحكمة.

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