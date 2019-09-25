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وكيل "العدل" يحاضر حول "تطور القضاء في السلطنة" بالجامعة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وكيل "العدل" يحاضر حول "تطور القضاء في السلطنة" بالجامعة

 

مسقط - الرؤية

استضافت جامعة السلطان قابوس مُمثلة في كلية الحقوق صباح أمس الثلاثاء، سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل وذلك لتقديم الدرس الافتتاحي السنوي للكلية بعنوان: "تطور القضاء في السلطنة"، بحضور الأستاذ الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من الأكاديميين والموظفين والطلبة بالكلية.

وتطرقت المُحاضرة للحديث عن تطور القضاء في السلطنة وتعد مؤسسة القضاء من أهم مؤسسات الدولة على مر العصور، وأيضاً مهنة القضاء من أشرف الوظائف وأقوى المناصب وأهمها، وللقضاة دور في الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية، وتمكين أهمية القضاء في ارتباطه بالعدل والرحمة والمساواة. وأبرز سعادته اهتمام علماء المسلمين بشرح أداب مهنة القضاء، وشرح أيضا كيفية تعيين القضاة واختيارهم، وبين وكيل وزارة العدل تطور القضاء ما قبل النهضة وما بعد ذلك. بالإضافة إلى تاريخ إنشاء المحاكم في السلطنة. والحديث عن قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الذي صدر عام 1975م، مع بيان دور اختصاصات وزارة العدل.

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