ختام التدريب العسكري الأساسي بالكلية العسكرية التقنية

مسقط - الرؤية

احتفلت الكلية العسكرية التقنية صباح أمس بختام التدريب العسكري الأساسي المتواصل للعام الأكاديمي 2019/2020 (الدفعة السابعة)، تحت رعاية العميد الركن جوي مهندس علي بن خالد بن زهران آل عبدالسلام مدير عام اللوازم بقيادة سلاح الجو السلطاني العماني وعضو مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية.

وبدأ الحفل الذي أقيم على ميدان الكلية العسكرية التقنية، بالتحية العسكرية لراعي المناسبة، ثم قدم الطلبة المشاركون في التدريب عرضاً عسكرياً بالمسير العادي.

بعدها قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز للطلبة المجيدين خلال فترة التدريب العسكري الأساسي؛ حيث جاء في المركز الأول على المستوى العام للتدريب الطالب يحيى بن سليمان الحامدي، وحقق الطالب حمد بن سويدان الريسي المركز الأول في الضبط والربط العسكري، بينما جاء الطالب يوسف بن علي البلوشي في المركز الأول في المشاة العسكرية، وأحرز الطالب عماد بن فهد الفارسي المركز الأول في اللياقة البدنية، وحصل الطالب سعيد بن سالم الشكيلي على المركز الأول في مهارة الميدان.

بعد ذلك أدى الطلبة قسم الولاء وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه، ثم استأذن قائد الطابور راعي المناسبة بالانصراف؛ حيث مرَّ طابور العرض أمام المنصة مُعلنين بذلك انتهاء مراسم الختام، وفي الختام شاهد راعي المناسبة والحضور اللوحة الختامية التي شكلها الطلبة برسم عبارة "العلم والعمل الجاد".

حضر المناسبة هيئة التوجيه والتدريب بالكلية، وعدد من ضباط وضباط الصف والطلاب من منتسبي الكلية العسكرية التقنية.