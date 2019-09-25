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ورشة عمل حول إدارة الأزمات بشرطة البريمي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

ورشة عمل حول إدارة الأزمات بشرطة البريمي

 

البريمي- الرؤية

نظمت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بقيادة شرطة محافظة البريمي بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني للحالات الطارئة ورشة عمل في مجال "إدارة الأزمات والحالات الطارئة للدفاع المدني"، وذلك بحضور العميد محمد بن خلفان الدغيشي قائد شرطة محافظة البريمي رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة وممثلي قطاعات اللجنة ومديري الإدارات وضباط المراكز بالقيادة.

وهدف البرنامج والذي يحاضر فيه خبراء من المملكة المتحدة إلى التعريف بالأبعاد الاستراتيجية للتعامل مع الحالات الطارئة ونقل الخبرات إلى متخذي القرار في اللجان الوطنية والفرعية للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

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