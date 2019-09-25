الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

"خفر السواحل" يضبط متسللين ويقدم المساعدة لقارب صيد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

 

صحار- الرؤية

ضبط زورق شرطة خفر السواحل شمال الباطنة قارب تهريب متسللين وعلى متنه 19 متسللا من جنسية آسيوية، حيث تم قطر القارب إلى ميناء السويق وتسليم المتسللين إلى مركز شرطة الخابورة لاستكمال باقي الإجراءات.

من جانب آخر، قدمت زوارق شرطة خفر السواحل في ولايات قريات ومصيرة وصحار المساعدة لثلاثة قوارب صيد تعطلت في عرض البحر وعلى متنها 8 أشخاص وهم بصحة جيدة.

وتدعو شرطة عمان السلطانية أصحاب القوارب إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لقواربهم وأخذ كمية كافية من الوقود والتأكد من وجود أدوات السلامة والإسعافات الأولية قبل الإبحار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 فبراير 2019

خفر السواحل ينفذ تمرينا وهمياً ويقدم المساعدة لخمسة مواطنين

المزيد

26 ديسمبر 2016

خفر السواحل تقدم المساعدة لقارب صيد

المزيد

11 فبراير 2018

خفر السواحل يقدم المساعدة لقارب صيد في مصيرة

المزيد

05 ديسمبر 2016

شرطة خفر السواحل تقدم المساعدة لقارب صيد في مسندم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

التحذير رقم 5: "هيكا" تعبر الوسطى.. ومحافظة جديدة تتأثر

المحليات - أخبار

"هيكا" ترسل الغيث على جنوب الشرقية والوسطى

المحليات - أخبار

مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

713335 ناخبا وناخبة يختارون أعضاء "الشورى" من بين 637 مرشحا ومرشحة

المحليات - أخبار

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة