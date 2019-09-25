"خفر السواحل" يضبط متسللين ويقدم المساعدة لقارب صيد

صحار- الرؤية

ضبط زورق شرطة خفر السواحل شمال الباطنة قارب تهريب متسللين وعلى متنه 19 متسللا من جنسية آسيوية، حيث تم قطر القارب إلى ميناء السويق وتسليم المتسللين إلى مركز شرطة الخابورة لاستكمال باقي الإجراءات.

من جانب آخر، قدمت زوارق شرطة خفر السواحل في ولايات قريات ومصيرة وصحار المساعدة لثلاثة قوارب صيد تعطلت في عرض البحر وعلى متنها 8 أشخاص وهم بصحة جيدة.

وتدعو شرطة عمان السلطانية أصحاب القوارب إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لقواربهم وأخذ كمية كافية من الوقود والتأكد من وجود أدوات السلامة والإسعافات الأولية قبل الإبحار.