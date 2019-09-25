السلطنة تحتفل باليوم العالمي للصيادلة تحت شعار "دواء آمن وفعال للجميع"

مسقط - الرؤية

تحتفل المؤسسات الصحية بالسلطنة بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، ويحمل شعار هذا العام "دواء آمن وفعال للجميع".

وجاء اقتراح يوم 25 من سبتمبر خلال المؤتمر العالمي للصيادلة بإسطنبول عام 2009 لموافقته تاريخ تأسيس الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) في عام 1912. وقوبل هذا المقترح بالقبول وتم اعتماده من الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) ليصبح يومًا عالميًّا للصيادلة، تم البدء في الاحتفال به سنويًّا منذ عام 2009‏. ودعت جميع الجمعيات الوطنية للصيادلة التي على علاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم ‏العالمي للصيادلة بهدف توعية الجمهور بدورهم وتشجيع الأنشطة التي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي في تحسين الرعاية الصحية.

ويعد الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة ترجمة لاحترام مهنة الصيدلة والصيدلي الذي يقوم بخدمة المرضى من جميع النواحي الصحية لضمان حصولهم على فائدة علاجية واستخدام أمثل للدواء، وذلك بتعاونه مع جميع أعضاء الطاقم الطبي.

يشار إلى أنَّ الأدوية الآمنة والفعالة للجميع هي شعار اليوم العالمي للصيادلة لهذا العام الذي يهدف إلى تعزيز الدور الحاسم للصيادلة في حماية سلامة المرضى من خلال تحسين استخدام الأدوية والحد من الأخطاء الدوائية، كما يهدف هذا اليوم كذلك إلى توعية المجتمع بهذه المهنة وإبراز جهود الصيادلة تجاه وطنهم ومجتمعهم.

وتولي وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي، اهتماماً بالغاً بمهنة الصيدلة حيث يقوم الصيادلة بدور حيوي وهام في نظام الرعاية الصحية من خلال المعلومات التي يقدمونها. ولعل من أبرز العوامل التي تزيد من أهمية المهنة هي الحاجة المتزايدة للحصول على الرعاية الطبية المتكاملة.