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بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:34 ص بتوقيت مسقط

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

مسقط – الرؤية

أشارت آخر تحاليل االمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية هيكا.

وأوضحت خرائط التنبؤات إلى إستمرار فرص وجود تأثيرات غير مباشرة قد تؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ 24 ساعة القادمة وأمطار متفرقة مساء اليوم الأربعاء على جبال الحجر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البحر يستمر متوسط إلى هائج الموج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار، فيما يكون هادئا إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له 15 مترا.

وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بالشكر للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه – على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته، أعزه الله- لقطاع الطيران المدني عامة وللأرصاد الجوية خاصة، وتثمن الهيئة تعاون المواطنين والمقيمين في متابعة التقارير والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة؛ مما كان له الأثر الكبير في التقليل من تأثير الحالة المدارية ، والاستبشار بغیث الرحمن الذي أكرم الله به هذا الوطن المعطاء.

وثمنت الهيئة جميع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني والقطاعات الأخرى.



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