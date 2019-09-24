"هيكا" ترسل الغيث على جنوب الشرقية والوسطى

◄ تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالوسطى وجنوب الشرقية

◄ تأجيل تمرين "الدولفين 2019"

◄ "اقتصادية الدقم" تتأهب لتنفيذ خطة إخلاء مع تطور "هيكا"

◄ "حماية المستهلك" بجنوب الشرقية والوسطى مُستعدة

الولايات- الرؤية- العمانية

حتى مثول الجريدة للطبع، أظهرت الصور الجوية أنَّ عين ومركز الإعصار المداري "هيكا" دخلا اليابسة بولاية الدقم، مع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجعلان بني بوحسن وهيماء.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن تصنيف الحالة المدارية "هيكا" تراجع من إعصار مداري إلى عاصفة مدارية؛ حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 45 إلى 55 عقدة. وشهدت ولاية الدقم هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للحالة المدارية. وفي وقت سابق من أمس، تمركزت "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 19.9 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، وتقدر أقصى سرعة للرياح السطحية حول المركز حاليا حوالي 64 عقدة (119 كم/ ساعة)، وتبعد عن سواحل السلطنة (الدقم) حوالي 20 كم. وعبر مركز الإعصار بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مع هطول أمطار غزيرة، وتراوحت كميات الأمطار المتوقعة بين (60 الى 100 ملم) ما أدى الى جريان الأودية ورياح شديدة السرعة تتراوح بين 55 إلى 65 عقدة. وكان البحر هائج الموج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وتراوح أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة، فيما كان البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة وتراوح أقصى ارتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر.

وضمن تأثيرات "هيكا"، هطلت أمطار خفيفة مصحوبة برياح شديدة على ولاية محوت والقرى التابعة للولاية، وحتى مثول الجريدة للطبع ظلت الأجواء غير مستقرة على الولاية والقرى الساحلية. وفي الأثناء، قام سعادة الشيخ نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي ولاية محوت في وقت مبكر بزيارة للمناطق المحتمل تأثرها بالحالة وتم تجهيز مدرسة محوت وحج وسدرة للتعليم الأساسي كمواقع إيواء للمواطنين. وضمن الاستعدادات للحالة المدارية، قامت صحية محوت بعقد اجتماع وتشكيل لجنة للطوارئ بالولاية والوقوف على استعدادات المؤسسات الصحية بالولاية لاستقبال أي حالات طارئة.

وفي إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا" التي تتأثر بها محافظتا الوسطى وجنوب الشرقية، تم صباح أمس تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بما فيها جزيرة مصيرة، وذلك للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقاً لمتطلبات الموقف، وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها.

إلى ذلك، ومع تواصل جهود التحضير لتنفيذ تمرين "الدولفين 2019"، والذي يحاكي فرضية سقوط طائرة مدنية تجارية في البحر الإقليمي للسلطنة قبالة مطار مسقط الدولي، ونظراً للأنواء المناخية الاستثنائية "هيكا" التي تتعرض لها السواحل الشرقية للسلطنة، فقد تم تأجيل تنفيذ التمرين إلى وقت آخر يتناسب والخطة العامة لفرضية التمرين، وبما يضمن نجاح الأهداف التدريبية المتوخاة من إقامته في بيئة تتناسب والظروف المناخية والمكانية.

وضمن الاستعداد للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية، عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعاً استثنائيا برئاسة العميد زهران بن زاهر العبري قائد شرطة محافظة جنوب الشرقية، حيث اطلعت اللجنة على آخر التنبؤات المتعلقة بمسار الحالة وتأثيراتها المحتملة، كما قامت اللجنة باستعراض تدابير الاستعداد والجاهزية والإجراءات المتخذة للحد من تأثيرات الحالة، وآليات إدامة الخدمات الأساسية في المناطق المحتمل تأثرها بالحالة. وقد قدم أعضاء اللجنة ممثلي القطاعات والجهات الرئيسية والمساندة إيجازا حول ما يتم القيام به من جهود وتدابير للتعامل مع الحالة.

ومن جهة ثانية، ‎شكلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر، فريق عمل الطوارئ. وتم أمس الثلاثاء إخلاء جميع المواقع الخطرة بما فيها الحوض الجاف وميناء الدقم ومشروع مصفاة الدقم ومساكن العمال الواقعة بالقرب من الأودية وغير المبنية بالمواد الثابتة. وقالت الهيئة إنها مستمرة في التواصل مع الشركات العاملة بالدقم عبر قنوات التواصل الإلكتروني وإبلاغهم بمستجدات الحالة المدارية. وأكدت الهيئة- في بيان صحفي- استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ أي إجراءات إضافية متى ما استدعت الظروف ذلك.

إلى ذلك، أكملت إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى استعداداتها للحالة المدارية "هيكا" من خلال وضع خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الإجراءات التي تشمل تشكيل فرق مناوبة؛ والتواصل مع أصحاب المؤسسات التجارية المختلفة؛ لضمان توافر السلع الأساسية؛ وعدم الاستغلال السلبي من قبل بعض المزودين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للدفاع المدني والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن تعليق العمل والتأهيل اليوم الأربعاء وغداً الخميس في جميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الحضانات وأركان وبيوت نمو الطفل في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

من جهتها، تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع لضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.