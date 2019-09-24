العراق: إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء.. و"التحالف" يحذر

بغداد - رويترز

قالتْ الأجهزة الأمنية إنَّ صاروخيْن أُطلقا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين بوسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم سفارات أجنبية ومباني حكومية، ولكن دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت أجهزة الأمن العراقية -في بيان- إنَّ أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء، في حين سقط الآخر في نهر دجلة.

وقال التحالف بقيادة الولايات المتحدة -الذي يدعم مهام قتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ويوجد له مقر قرب المنطقة التي استهدفت- إنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده، في بيان قوي على غير المعتاد تجاه الحوادث الأمنية في العراق. وأوضح التحالف أنه لم يتم قصف "أي منشأة مستخدمة من قبل الولايات المتحدة"، لكنَّ التحالف سيدافع عن نفسه في حالة حدوث مثل ذلك. ولم يتهم أي جماعة بالمسؤولية عن الهجوم.

وفي مايو، سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد على المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية، ولم تعلن أي جهة أيضا المسؤولية عنه. والحوادث من هذا النوع نادرة لكنها باتت تقع على نحو متقطع في العاصمة العراقية في السنوات الأخيرة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت على منشأتي نفط سعوديتين هذا الشهر وهو ما تنفيه طهران. وقالت الولايات المتحدة وإيران إنهما لا يريدان الحرب. وتنحي واشنطن باللائمة أيضا على الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران في الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مايو. ولم يصدر أي تعليق علني على تلك الهجمات من الفصائل المسلحة.