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مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:41 م بتوقيت مسقط

مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

 

مسقط - الرؤية

أشارت الصور الجوية إلى أن عين ومركز الإعصار المداري "هيكا" دخلت اليابسة بولاية الدقم، مع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجعلان بني بوحسن وهيما.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية "هيكا" إلى عاصفة مدارية حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 45 الى 55 عقدة.

وتشهد ولاية الدقم  حاليا هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للحالة المدارية "هيكا".

وأصدرت الهيئة اليوم الثلاثاء التحذير رقم 4  عن الإعصار المداري "هيكا" المتمركزة غرب بحر العرب، مشيرة إلى تمركز الإعصار المداري "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 19.9 شمال، وخط طول 58.6 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة  64 عقدة (119 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (الدقم) حوالي 20 كم.

وتم اليوم الثلاثاء إخلاء جميع المواقع الخطرة بما فيها الحوض الجاف وميناء الدقم ومشروع مصفاة الدقم ومساكن العمال الواقعة بالقرب من الأودية وغير المبنية بالمواد الثابتة.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في التواصل مع الشركات العاملة بالدقم عبر قنوات التواصل الالكتروني وإبلاغهم  بمستجدات الحالة المدارية.

 

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