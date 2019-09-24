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بنك مسقط يطلق "التمويل الأخضر" لاستثمار الطاقة الشمسية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يطلق "التمويل الأخضر" لاستثمار الطاقة الشمسية

مسقط - الرؤية

أطلقَ بنكُ مسقط -وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)- أول منتج للتمويل الصديق للبيئة في السلطنة بهدف تعزيز وتشجيع افراد المجتمع للمحافظة على البيئة. وسيتمكَّن الزبائن من خلال هذا المنتج من شراء ألواح الطاقة الشمسية، وتركيبها على أسطح منازلهم، واستثمار مصادر الطاقة الطبيعية لتوفير احتياجاتهم من الطاقة، وعدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية؛ مثل: الكهرباء والغاز؛ مما يُسهم في تعزيز توعية المجتمع بمصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على حماية البيئة.

ويُمكن الحصول على مُنتج التمويل الأخضر لمن يحقُّ لهم الحصول على القروض والتي تبدأ من 1000 ريال إلى 25000 ريال عماني، وبمعدلات فائدة تنافسية، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى لنسبة الدين هو 50% لمدة خمس سنوات.

وقال عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات: إنَّ بنك رائد في طرح المنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن المختلفة وداعم لكل المبادرات الحكومية التي تطرحها السلطنة لتعزيز الوعي بالطاقة المتجددة والمبادرات التي تُسهم في المحافظة والاهتمام بالبيئة، مشيرا إلى أنَّ منتج التمويل الأخضر يهدف لتوفير تسهيلات تمويلية للزبائن، وتشجيعهم للمحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة الشمسية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء أو تركيب الألواح الشمسية للمنازل التي يتم تشييدها وفقا لمعايير محددة لها علاقة بتوفير الطاقة. وتُساعد هذه الخطوة على خفض تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الغازات... وغيرها من المكاسب التي يُمكن تحقيقها من خلال إطلاق المنتج الجديد الذي يوفر خيارا جديدا أمام زبائن البنك من الأفراد.

 

 

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