713335 ناخبا وناخبة يختارون أعضاء "الشورى" من بين 637 مرشحا ومرشحة

مسقط - الرؤية

مِنَ المُقرَّر أن يتوجَّه 713335 ناخبا وناخبة، إلى صناديق الاقتراع يوم السابع والعشرين من أكتوبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس الشورى في فترته التاسعة، من بين 637 مرشحا ومرشحة يتنافسون على مقاعد المجلس، البالغ عددها 86 مقعدا، ومن بين المرشحين 597 مرشحا، و40 مرشحة.

ومن بين إجمالي الناخبين هناك 375 ألفا و801 ناخب، و337 ألفا و534 ناخبة. وأظهرت هذه الأرقام ارتفاع عدد الناخبين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالفترة التاسعة؛ بما يزيد على 100 ألف ناخب وناخبة، مقارنة مع انتخابات الفترة الثامنة؛ حيث شهدت الفترة الثامنه ما يقارب 611493 ناخبا وناخبة، منهم 331438 ناخبا، و280055 ناخبة.

وأظهرت القوائم الأولية للناخبين أنَّ عدد الناخبين بمحافظة مسقط 102104 ناخبين وناخبات، بينهم 53985 ناخبا و48119 ناخبة، مُوزَّعين على ولاية مسقط 12764 ناخبا وناخبة، وفي ولاية مطرح 17410 ناخبين وناخبات، وفي ولاية العامرات 12057 ناخبا وناخبة، وفي ولاية بوشر 13563 ناخبا وناخبة، وفي ولاية السيب 28886 ناخبا وناخبة، وفي ولاية قريات 17424 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد الناخبين بمحافظة ظفار 80658 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 40396 ناخبا و40262 ناخبة، موزعين على ولاية صلالة 40444 ناخبا وناخبة، وفي ولاية طاقة 8294 ناخبا وناخبة، وفي ولاية مرباط 8322 ناخبا وناخبة، وفي ولاية رخيوت 5245 ناخبا وناخبة، وفي ولاية ثمريت 5932 ناخبا وناخبة، وفي ولاية ضلكوت 3518 ناخبا وناخبة، أما في ولاية المزيونة 3391 ناخبا وناخبة، وفي ولاية مقشن 985 ناخبا وناخبة، وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات 2221 ناخبا وناخبة، وفي ولاية سدح 2306 ناخبين وناخبات.

وبلغ عدد الناخبين بمحافظة مسندم 11594 ناخبا وناخبة، بينهم 6288 ناخبا و5306 ناخبات، مُوزعين على ولاية خصب بمعدل 6316 ناخبا وناخبة، وفي ولاية بخاء 1268 ناخبا وناخبة، وفي ولاية دبا 2616 ناخبا وناخبة، وفي ولاية مدحاء 1394 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد الناخبين بمحافظة البريمي 15954 ناخبا وناخبة، بينهم 9573 ناخبا و6381 ناخبة، مُوزعين على ولاية البريمي 13516 ناخبا وناخبة، وفي ولاية محضة 2069 ناخبا وناخبة، وفي ولاية السنينة 369 ناخبا وناخبة.

وبلغ العدد بمحافظة الداخلية 81727 ناخبا وناخبة، بينهم 44941 ناخبا و36786 ناخبة، موزعين على ولاية نزوى 13745 ناخبا وناخبة، وفي ولاية بهلاء 17757 ناخبا وناخبة، وفي ولاية منح 5938 ناخبا وناخبة، وفي ولاية الحمراء 5696 ناخبا وناخبة، وفي ولاية أدم 6409 ناخبين وناخبات، وفي ولاية إزكي 11543 ناخبا وناخبة، وفي ولاية سمائل 12504 ناخبين وناخبات، وفي ولاية بدبد 8135 ناخبا وناخبة.

أمَّا في محافظة شمال الباطنة، فبلغ العدد 144719 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 76712 ناخبا و68007 ناخبات، موزعين على ولاية صحار 31533 ناخبا وناخبة، وفي ولاية شناص 19928 ناخبا وناخبة، وفي ولاية لوى 10752 ناخبا وناخبة، وفي ولاية صحم 28171 ناخبا وناخبة، وفي ولاية الخابورة 18186 ناخبا وناخبة، وفي ولاية السويق 36149 ناخبا وناخبة.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة جنوب الباطنة 90731 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 45740 ناخبا و44991 ناخبة، موزعين على ولاية الرستاق 21778 ناخبا وناخبة، وفي ولاية العوابي 3864 ناخبا وناخبة، وفي ولاية نخل 5251 ناخبا وناخبة، وفي ولاية وادي المعاول 4289 ناخبا وناخبة، وفي ولاية بركاء 28759 ناخبا وناخبة، وفي ولاية المصنعة 26790 ناخبا وناخبة.

أمَّا في محافظة جنوب الشرقية 73715 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 39103 ناخبين و34612 ناخبة، وبلغ عدد الناخبين في ولاية صور 25553 ناخبا وناخبة، وفي ولاية الكامل والوافي 9823 ناخبا وناخبة، وفي ولاية جعلان بني بو حسن 12101 ناخب وناخبة، وفي ولاية جعلان بني بو علي 22696 ناخبا وناخبة، وفي ولاية مصيرة 3542 ناخبا وناخبة.

وفي محافظة شمال الشرقية، بلغ العدد 61485 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 31959 ناخبا و29526 ناخبة؛ حيث بلغ عدد الناخبين في ولاية إبراء 10228 ناخبا وناخبة، وفي ولاية المضيبي 24341 ناخبا وناخبة، وفي ولاية بدية 7399 ناخبا وناخبة، وفي ولاية القابل 7380 ناخبا وناخبة، وفي ولاية وادي بني خالد 4525 ناخبا وناخبة، وفي ولاية دماء والطائيين 7612 ناخبا وناخبة.

وفي محافظة الظاهرة، وصل العدد إلى 38407 ناخبين وناخبات؛ بينهم: 20753 ناخبا و17654 ناخبة؛ حيث بلغ عدد الناخبين في ولاية عبري 26909 ناخبين وناخبات، وفي ولاية ينقل 5095 ناخبا وناخبة، وفي ولاية ضنك 6403 ناخبين وناخبات.

وفي محافظة الوسطى، وصل عدد الناخبين إلى 12241 ناخبا وناخبة؛ بينهم: 6351 ناخبا و5890 ناخبة، وبلغ عدد الناخبين في ولاية هيماء 1551 ناخبا وناخبة، وفي ولاية محوت 5882 ناخبا وناخبة، وفي ولاية الدقم 3066 ناخبا وناخبة، وفي ولاية الجازر 1742 ناخبا وناخبة.