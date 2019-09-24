"مدائن" تنظم "لقــاء الاستثمـــار العمـــاني الهنـــدي" بمشاركة 35 رجل أعمال.. الأحد

مسقط – الرؤية

تنظم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، خلال يومي 29 و30 سبتمبـر في فندق كراون بلازا مسقط "لقــاء الاستثمـــار العمـــاني الهنـــدي"، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها "مدائن" لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة.

وتستضيف "مدائن" وفدا تجاريا رفيع المستوى من جمهورية الهند يضم 35 رجل أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الغذاء واللوجستيات وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ودعت "مدائن" مجموعة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالسلطنة في مجال التجارة والاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة بصورة عامة وفي المدن الصناعية التابعة لها بصورة خاصة، وإيجاد شراكات حقيقية مع الشركات والمصانع العمانية بغية الحصول على قيمة مضافة في الاقتصاد والوطني وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر العمانية في القطاع الصناعي.

وتهدف "مدائن" من خلال اللقاء إلى تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وتحقيق رسالتها العامة التي تهدف من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.