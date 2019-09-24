مركز الإعصار "هيكا" يعبر المنطقة الواقعة بين مصيرة ورأس مدركة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الصورة الجوية توضح عبور مركز الإعصار المداري "هيكا" المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة و رأس مدركة، مع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجعلان بني بوحسن وهيما.

وتشير خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكرمن المخاطر المتعددة، إلى تمركز الإعصار المداري "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 19.9 شمال، وخط طول 58.6 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة 64 عقدة (119 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (الدقم) حوالي 20 كم.