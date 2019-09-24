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"البرغوث" يستعيد اللقب.. ميسي الأفضل

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

"البرغوث" يستعيد اللقب.. ميسي الأفضل

ميلانو - رويترز

تفوَّق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خمس مرات، ليحرز الجائزة للمرة السادسة في رقم قياسي خلال حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وفاز ميسي -المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا بعدما سجل 54 هدفا في 58 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي- بالجائزة اخر مرة عام 2015.

ورغم ذلك، لم يتذوق ميسي طعم النجاح مع منتخب بلاده الذي خسر أمام البرازيل في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا العام الحالي. وبدا فوز ميسي بالجائزة على حساب فان دايك، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وأفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي، مفاجئا إلى حد ما.

وجاء تتويج ميسي في حفل أقيم في دار أوبرا لا سكالا في ميلانو ليعيد هيمنته مع رونالدو على الجائزة التي تقاسما الفوز بها منذ 2007 باستثناء مرة واحدة.

وحصدت ميجان رابينو قائدة المنتخب الأمريكي الفائز بكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، جائزة أفضل لاعبة متفوقة على مواطنتها أليكس مورجان والإنجليزية لوسي برونز.

فيما كانت جائزة أفضل مدرب من نصيب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تفوق على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وصيف بطل أوروبا.

وحصل البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول على جائزة أفضل حارس متفوقا على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي والألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

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