بالفيديو.. الدقم تشهد أمطار غزيرة .. وتواصل عمليات الإخلاء

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن ولاية الدقم تشهد حاليا هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للحالة المدارية "هيكا".

وأصدرت الهيئة منذ قليل التحذير رقم 4 عن الإعصار المداري "هيكا" المتمركزة غرب بحر العرب، مشيرة إلى تمركز الإعصار المداري "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 19.9 شمال، وخط طول 58.6 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة 64 عقدة (119 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (الدقم) حوالي 20 كم.

وتم اليوم الثلاثاء إخلاء جميع المواقع الخطرة بما فيها الحوض الجاف وميناء الدقم ومشروع مصفاة الدقم ومساكن العمال الواقعة بالقرب من الأودية وغير المبنية بالمواد الثابتة.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في التواصل مع الشركات العاملة بالدقم عبر قنوات التواصل الالكتروني وإبلاغهم بمستجدات الحالة المدارية.