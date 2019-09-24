الثلاثاء, 24 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

آخر استعدادات قوات السلطان المسلحة والدفاع المدني للتعامل مع "هيكا"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 04:19 م بتوقيت مسقط

EFOjoXgX4AETlYG
EFOhj9sW4AAeNWZ

 

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعاً استثنائياً، حيث قامت اللجنة باستعراض تدابير الاستعداد والجاهزية والإجراءات المتخذة للحد من تأثيرات الحالة، وآليات إدامة الخدمات الأساسية في المناطق المحتمل تأثرها بالأجواء المناخية "هيكا".

كا عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى اجتماعاً تحضيرياً ضم كافة ممثلي القطاعات الرئيسية لمناقشة الإجراءات والاستعدادات المُتّخذة للأنواء المناخية هيكا والتي تتأثر بها بعض محافظات السلطنة.

وفي السياق نفسه تم تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية.

وجاء التفعيل في إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا"، من أجل للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقًا لمتطلبات الموقف وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها.

وتقوم حاليا قوات السلطان المسلحة بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية "هيكا" والتعامل مع الآثار المترتبة عليها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2015

استعدادات مكثفة لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والدفاع المدني لمواجهة إعصار "شابالا"

المزيد

10 ديسمبر 2016

قوات السلطان المسلحة تجدد العهد والولاء لجلالة السلطان بحماية منجزات النهضة والدفاع عن حياض الوطن المقدسة

المزيد

09 أكتوبر 2018

قوات السلطان المسلحة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية

المزيد

10 نوفمبر 2015

جلالة السلطان القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بأوسمة على قادة قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

قرار بتعليق الدراسة في بعض مدارس السلطنة بسبب الإعصار "هيكا"

المحليات - تعليم

بالفيديو: أمطار غزيرة على جزيرة مصيرة .. وتحذير من ارتياد البحر

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (3) من "هيكا"

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة