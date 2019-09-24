آخر استعدادات قوات السلطان المسلحة والدفاع المدني للتعامل مع "هيكا"

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعاً استثنائياً، حيث قامت اللجنة باستعراض تدابير الاستعداد والجاهزية والإجراءات المتخذة للحد من تأثيرات الحالة، وآليات إدامة الخدمات الأساسية في المناطق المحتمل تأثرها بالأجواء المناخية "هيكا".

كا عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة الوسطى اجتماعاً تحضيرياً ضم كافة ممثلي القطاعات الرئيسية لمناقشة الإجراءات والاستعدادات المُتّخذة للأنواء المناخية هيكا والتي تتأثر بها بعض محافظات السلطنة.

وفي السياق نفسه تم تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية.

وجاء التفعيل في إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا"، من أجل للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقًا لمتطلبات الموقف وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها.

وتقوم حاليا قوات السلطان المسلحة بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية "هيكا" والتعامل مع الآثار المترتبة عليها.