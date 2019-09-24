"هيكا" يقترب من عبور المنطقة الواقعة بين مصيرة ورأس مدركة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية تظهر اقتراب مركز الإعصار "هيكا" من عبور المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مصيرة ومحوت والدقم وجعلان بني بوحسن وهيما.

وأظهرت خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكرمن المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 20.0 شمال، وخط طول 59.5 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة من 65 إلى 70 عقدة (120-130 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (جزيرة مصيرة) حوالي 80 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 30 كم.