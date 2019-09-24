بالفيديو: أمطار غزيرة على جزيرة مصيرة .. وتحذير من ارتياد البحر

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن جزيرة مصيرة تشهد حاليا هطول أمطار غزيرة، مع رياح شمالية شرقية نشطة بسرعة ٣٢ عقدة وهبات تصل ٤٤ عقدة.

وكانت الهيئة قد أصدرت التحذير رقم (3) من العاصفة المدارية "هيكا" المتمركزة غرب بحر العرب.

وقالت المديرية في التحذير، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 20.0 شمال، وخط طول 59.5 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة من 65 إلى 70 عقدة (120-130 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (جزيرة مصيرة) حوالي 80 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 30 كم.

وفي السياق نفسه أهابت وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالصيادين ومرتادي البحر بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بنزول البحر خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع موج البحر وهيجانه وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة قواربهم وسفنهم ومعداتهم ونقلها إلى مواقع آمنة ومتابعة النشرات والتقارير الجوية من مصدرها