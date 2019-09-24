أيلول أيروسية الشغف

عبد السلام سنان| ليبيا
من حلقِ الوهم أصرخ
بوحشةٍ عالقةٍ
بأعوادِ الليل
حجر النرد فكرة الريح
يقتفي أثر البوصلة
الرمال السابحة
فلاة المنافي وأخاديد المداءات
والخواء عربدة الصمت
التيه فجيعة النسيان
صهيل الجسد نايات الرحيل
ندوب الشهوة
نزوة الهواجس
تلوك ملامح النهر العاري
تعاقر لزوجة الملح
فوق نهدٍ متصابي
ترعف رقص الطحالب النيئة
زلال الشغف
جحيم الرجف
يؤجج خلاخيل التماهي
فوق ركحِ الأرق
وظِلال الملل
تبلّلُ شراشف الضوء
المارق من شقوق البكاء
شاردٌ في تفاصيلٍ مُبْهمة
أكتبُ موجعتي
على حيطانِ الزاهدين
كالترنيمةِ الجزيلة
عند حقول الضوء
وسط عُرس المطر
ذات شفقٍ أخضر
تعزفني على مقامِ الخيزران
امرأة من أراجيح الشغف
عرّابة الغياب
مهووسة الترحال والاغتراب
تذوبُ في أخْيلةِ الماء
وقداسةِ من موسيقى الغموض.