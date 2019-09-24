الثلاثاء, 24 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

ينتقي عباراته بدقة تناسب ربطة عنقه

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

ينتقي عباراته بدقة تناسب ربطة عنقه

 

أسامة حداد| القاهرة

 

لم يكنْ خزافًا ماهرًا،

أو لاعب سيركٍ مثيرًا للشفقة،

وهو يضع اللاصق على زجاج شرفته،

ويربط الباب بحبلٍ صغيرٍ،

قبل أن يصير ديكًا يؤذن

في مواقيت غير ملائمةٍ

ﻻغتيال أمسيةٍ عاديةٍ للغاية،

ومبهرًا وهو ينقذ الطوابع من المظاريف،

ويلعن الأختام بعداوتها المعلنة،

أو يصنع طائرةً قاتمةً

يوجهها بخيطٍ نحيلٍ

لتهمس في أذن طائرٍ مشويٍ،

كان مُضحكًا وهو يحاكي راهبًا بوذيًا

شاهده في جولةٍ بالحسين،

وجلس يشرب الشاي بالنعناع الذي ﻻ يحبه،

ويطلق دخان سيجارته بلا مبالاةٍ

حتى وهو يشاهد مقتل أسرةٍ،

في انهيارٍ حادٍ يقترب من مقعده،

قبل أن يجوب المدينة مرتين بلا فائدة...

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 أكتوبر 2015

إيران تجري تجربة ناجحة لصاروخ باليستي موجه بدقة

المزيد

30 يناير 2018

الزوار الخليجيون يشيدون بدقة التنظيم وتنوع فعاليات مهرجان مسقط

المزيد

31 يناير 2017

زوار المهرجان بالعامرات يشيدون بدقة التنظيم.. ويطالبون بزيادة الفعاليات خلال الإجازات

المزيد

13 سبتمبر 2015

منافسة شرسة بين "آيفون 6" و"جالاكسي إس 6".. والأمريكي يتفوق بدقة محرك اللمس وقوة الكاميرا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (2) من "هيكا"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (1) من "هيكا"

المحليات - أخبار

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة