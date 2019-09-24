بتكليف سامٍ.. السنيدي يشارك في "منتدى بلومبيرج"

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يشارك معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في منتدى بلومبيرج الذي يعقد غدا الأربعاء، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش المنتدى سبل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في الحد من آثار بعض الأنشطة الاقتصادية على البيئة والإنسان وما يشكله ذلك من تحديات، كما يناقش المسؤولون الحكوميون ومسؤولون من كبريات الشركات وصناديق التمويل أثناء المنتدى العوامل المسببة لتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، وعدم كفاية الطاقة والذي يشكل خطرًا على التجارة البينية بين الدول.