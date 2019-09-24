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"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

مسقط - الرؤية

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامّة للطّيران المدني إن العاصفة المدارية "هيكا" في بحر العرب تطورت وتعمقت إلى إعصار من الدرجة الأولى وبسرعة دوران حول المركز تقدر بـ(65-70) عقدة.

وذكرت الهيئة في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 20.0 شمال، وخط طول 61.5 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة من 45 إلى 55 عقدة (83-100 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (جزيرة مصيرة) حوالي 320 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 180 كم.

وأضافت أن العاصفة المدارية تواصل تحركها باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى؛ حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مساء اليوم، ومن المحتمل تأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بأمطار غزيرة بين 50 إلى 80 ملم، ورياح شديدة السرعة تترواح بين 45 إلى 55 عقدة.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة، فيما يكون البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويترواح أقصى ارتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. كما تدعو الهيئة إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات والجوية الصادرة عنها.

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