بن علوي يترأس "التشاوري الخليجي" بمقر الأمم المتحدة

نيويورك - العمانية

ترأس معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الاجتماع التشاوري للمجلس الذي عقد بمقر الوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وقال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون إنَّ الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين إضافة إلى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكره وتقديره للسلطنة ممثلة في وزارة الخارجية على استضافة أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون وعلى الترتيبات والاستعدادات التي وفرتها لعقد لقاءات المجلس مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.