النبهاني يستقبل مدير عام الأركان المشتركة بباكستان

مسقط - الرؤية

استقبلَ الفريقُ الرُّكن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، الفريقَ أزهر عباس مدير عام الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وفي بداية المقابلة، رحَّب الفريقُ الرُّكن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الباكستاني، كما تمَّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.