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"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر القضائية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر القضائية

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ الجمعية العامَّة للمحكمة العُليا اجتماعَها الأول للعام القضائي 2019/2020، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء؛ وذلك بحضور أصحاب الفضيلة نواب رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا، إضافة لمُساعد المدعي العام مدير إدارة الادعاء العام بالمحكمة العليا.

واستهلَّ فضيلته الاجتماع بكلمة؛ أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة على ما بذلُوه من جهد خلال العام القضائي المنصرم، وعبَّر عن تطلعاته للعام قضائي جديد. وناقشت الجمعية موضوعَ تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي 2019/2020، واستطلاع آراء أصحاب الفضيلة القضاة حول ذلك، كما تمَّت مُناقشة عدد من المسائل ذات الصلة بالإحصائية القضائية. وحثَّ الرئيس أصحابَ الفضيلة القضاة على ضرورة تقصي أسباب نقض الأحكام والخروج بمرئيات تُسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى، كما تمَّت مناقشة المسائل الإدارية ذات الصلة بالعمل القضائي.

وفي خِتَام الاجتماع، أكَّد فضيلته شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة، راجيًا أن يكون هذا العام عامًا للارتقاء بمستوى الأداء القضائي والإداري، شاكرا لأصحاب الفضيلة القضاة ما قدَّموه من آراء ومقترحات.

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