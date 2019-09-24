السعيدي يشارك في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

مسقط - الرؤية

يُشَارك سَعَادة الدُّكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، في المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

ويتضمَّن جدول الأعمال في اليوم الأول عقد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، والاجتماع الثامن والثلاثين للجمعية العامة. فيما تعقد في ثاني أيام المؤتمر ورشة عمل بعنوان "أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".

ويُناقش المؤتمرُ -خلال يومي انعقاده- عدداً من الموضوعات لتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية؛ بما يُسهم في تدعيم العمل العربي المشترك.