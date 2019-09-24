الثلاثاء, 24 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السعيدي يشارك في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

السعيدي يشارك في مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

 

مسقط - الرؤية

يُشَارك سَعَادة الدُّكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، في المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

ويتضمَّن جدول الأعمال في اليوم الأول عقد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، والاجتماع الثامن والثلاثين للجمعية العامة. فيما تعقد في ثاني أيام المؤتمر ورشة عمل بعنوان "أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".

ويُناقش المؤتمرُ -خلال يومي انعقاده- عدداً من الموضوعات لتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية؛ بما يُسهم في تدعيم العمل العربي المشترك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يوليو 2018

السعيدي يشارك في اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية

المزيد

24 نوفمبر 2015

الفهدي يشارك في مؤتمر "فكر 14" بالقاهرة

المزيد

31 مارس 2015

السعيدي يشارك في مؤتمر المانحين لسوريا بالكويت

المزيد

13 أبريل 2019

وفد السلطنة يشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (2) من "هيكا"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (1) من "هيكا"

المحليات - أخبار

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة