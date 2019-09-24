الثلاثاء, 24 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الشراكة في التعليم

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:21 ص بتوقيت مسقط

الشراكة في التعليم

دفعة قوية منحها مجلس التعليم لمقترح الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم، بعدما وجه المجلس أمس في اجتماعه الثالث لهذا العام بالمضي قدمًا في تنفيذ مقترح الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مدرسية مساندة، وذلك بعدما ناقش المجلس التقرير المعد حول تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم المدرسي.

والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُبشر بالعديد من النتائج الإيجابية، منها تعظيم العائد على الاستثمار وتطبيق معايير الحوكمة وكفاءة الإدارة والجدوى الاقتصادية، فضلاً عن إسهام هذه الشراكة في رفع جودة قطاع التعليم وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطلاب، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وكل ذلك تضمنه التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم.

وفي ظل ما تشهده السلطنة من تطور مستمر لقطاع التعليم، كان لزامًا على المؤسسات المعنية بهذا القطاع، أن تبحث عن حلول عملية ومعاصرة لتعزيز استدامة التطور في هذا المجال الحيوي، وهو ما دفع بوزارة التربية والتعليم إلى تقديم المقترح الخاص بتطبيق الشراكة في قطاع التعليم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 أغسطس 2014

الشراكة في التعليم

المزيد

15 نوفمبر 2016

"مجلس التعليم" يستضيف هيئة الشراكة من أجل التنمية

المزيد

30 سبتمبر 2018

بحث الشراكة بين جامعة السلطان قابوس ومركز التعليم التابع لـ"اليونسكو"

المزيد

01 مايو 2016

"الشراكة من أجل التنمية" تبرز مميزات برنامجي "الشراكة" و"القيمة المحلية المضافة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (2) من "هيكا"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (1) من "هيكا"

المحليات - أخبار

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة