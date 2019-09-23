"عمومية" محكمة الاستئناف بمسقط و"الابتدائية" بمسقط وقريات تناقش توزيع القضايا

مسقط - الرؤية

عُقِد بمُجمَّع المحاكم بالخوير الاجتماع الأول للجمعية العامة للسنة القضائية (2019م/2020م)، برئاسة فضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية، وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمسقط ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمسقط وقريات، ومديري إدارات الادعاء العام في نطاق اختصاص المحكمة ومديري الإدارات التخصصية، وبحضور خليفة بن ناصر الريامي مدير دائرة التنسيق والمتابعة أمين سر الاجتماع.

وألقى رئيس الجمعية العمومية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ الاجتماع يأتي في بداية السنة القضائية التاسعه عشرة من عمر نظام السلطة القضائية، الذي أسس قواعده حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إيماناً من جلالته بأهمية هذا المرفق القضائي المهم في هذا البلد العزيز. وأضاف أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري بالمحاكم، مُسترشداً بتوجيهات فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وناقشَ الاجتماعُ ما اشتملَ عليه جدول الأعمال من بنود، تتعلق بتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وعدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وتوزيع القضايا عليها خلال العام القضائي، ومناقشة سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ومناقشة ما يستجد من أعمال؛ استنادا للمادتين 12 و14 من قانون السلطة القضائية. واستعرض المجتمعون عددا من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير العمل بالمحاكم. وتطرَّق فضيلة القاضي رئيس الجمعية العمومية إلى أهمية مواكبة عصر التقنية ومتابعة تنفيذ البرامج الالكترونية المتعلقة بالمرفق القضائي، بما يخدم ويسهل العمل القضائي خدمة للمتقاضين، ومواكبة للتطور والتقدم التقني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.