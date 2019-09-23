الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مع بدء السنة القضائية 2019/2020

"عمومية" محكمة الاستئناف بمسقط و"الابتدائية" بمسقط وقريات تناقش توزيع القضايا

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:59 م بتوقيت مسقط

"عمومية" محكمة الاستئناف بمسقط و"الابتدائية" بمسقط وقريات تناقش توزيع القضايا

 

مسقط - الرؤية

عُقِد بمُجمَّع المحاكم بالخوير الاجتماع الأول للجمعية العامة للسنة القضائية (2019م/2020م)، برئاسة فضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية، وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمسقط ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمسقط وقريات، ومديري إدارات الادعاء العام في نطاق اختصاص المحكمة ومديري الإدارات التخصصية، وبحضور خليفة بن ناصر الريامي  مدير دائرة التنسيق والمتابعة أمين سر الاجتماع.

وألقى رئيس الجمعية العمومية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ الاجتماع يأتي في بداية السنة القضائية التاسعه عشرة من عمر نظام السلطة القضائية، الذي أسس قواعده حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إيماناً من جلالته بأهمية هذا المرفق القضائي المهم في هذا البلد العزيز. وأضاف أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي والإداري بالمحاكم، مُسترشداً بتوجيهات فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وناقشَ الاجتماعُ ما اشتملَ عليه جدول الأعمال من بنود، تتعلق بتحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وعدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وتوزيع القضايا عليها خلال العام القضائي، ومناقشة سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ومناقشة ما يستجد من أعمال؛ استنادا للمادتين 12 و14 من قانون السلطة القضائية. واستعرض المجتمعون عددا من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والإداري، والتي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير العمل بالمحاكم. وتطرَّق فضيلة القاضي رئيس الجمعية العمومية إلى أهمية مواكبة عصر التقنية ومتابعة تنفيذ البرامج الالكترونية المتعلقة بالمرفق القضائي، بما يخدم ويسهل العمل القضائي خدمة للمتقاضين، ومواكبة للتطور والتقدم التقني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2015

"عمومية" الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمسقط وقريات تناقش تطوير العمل القضائي

المزيد

07 يونيو 2016

مناقشة جدول أعمال محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمسقط وقريات خلال العطلة القضائية

المزيد

30 مايو 2016

محكمة الاستئناف بصور تناقش توزيع القضايا

المزيد

29 سبتمبر 2015

"عمومية المحاكم الابتدائية" بإبراء تناقش تشكيل الدوائر وتوزيع القضايا.. و"الاستئناف" تستعرض تنظيم العمل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "الرؤيا" و"النهضة للخدمات" لرعاية المنصة الإلكترونية"OMANITIES"

الاقتصاد - محلي

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة