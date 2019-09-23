التأمين الصحي والاستثمارات وتأهيل الكفاءات البشرية بصدارة نقاشات مؤتمر ومعرض عمان للصحة

< 100 شركة من 12 دولة تعرض المستلزمات الطبية

< حلقة نقاشية حول الصحة النفسية للمرأة والأطفال واليافعين

الرؤية - مريم البادية

رَعَى سَعَادة السيِّد الدُّكتور سُلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس، افتتاح أعمال مُؤتمر ومعرض عُمان الدولي للصحة 2019، والذي يأتِي هذا العام في نسخته التاسعة، وتنظِّمه شركة أعمال المعارض العُمانية "عُمان إكسبو"، تحت إشراف وزارة الصحة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والمسؤولين والشركاء من القطاع الحكومي والخاص، ويستمر حتى غدٍ الأربعاء.

ويشكِّل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات فيما بين العاملين في المجال الطبي، وكذلك هو مناسبة لتدارس المشكلات التي تعترض سير عملهم اليومي للوصول إلى حلول ناجعة لتلك المشكلات، وهو يُمثل دفعة لمسيرة العمل الصحي وبخطوات ثابتة إلى الأمام. ويعرض المؤتمر خطط وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة، وآخر المستجدات في المجال الطبي محليًّا وعالميًّا، وكذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية، إضافة لتقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة، والتي تُسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

ويُشارك في المؤتمر 400 متخصص و30 متحدثا من كبار المختصين على المستويين المحلي والدولي، ويناقش قضايا التأمين الصحي، والاستثمار في قطاع الصحة، وسلامة المرضى وإدارة المخاطر، وكذلك الموارد البشرية في قطاع الصحة وإدارة الجودة. ويشهَد المؤتمرُ عددًا من ورش العمل المصاحبة للمؤتمر، والتي ستناقش تأهيل الكفاءات البشرية في قطاع الصحة، والتحليل الجذري لتحديات القطاع الصحي.

ويستقطبُ المعرض عددًا من المؤسسات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأدوات والمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية والمشافي العالمية، وقد وَصَل عددُ الشركات المشاركة بالمعرض إلى أكثر من 100 شركة تنتمي لـ12 دولة من مختلف دول العالم؛ من أبرزها: دولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، وفرنسا، وإيران، وألمانيا، وتايلند، وماليزيا. ويحوي المعرض بين جنباته عددا من الأجنحة الكبيرة لكل من إيران والهند وتايوان. ومن المتوقع أن يزور هذا المعرض ما يتجاوز 7 آلاف زائر؛ استناداً للإحصائيات الخاصة بعدد زوار النسخ السابقة من هذا الحدث، والتي أظهرت الزيادة المضطردة في عدد الزوار بين كل سنة وأخرى.

ويُصَاحب المعرض عددٌ من الفعاليات؛ منها: تخصيص مساحة بمعرض عُمان للصحة للمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة؛ لإقامة احتفالية اليوم العالمي للصيادلة غدا الأربعاء. كما ينفذ قسم الصحة العقلية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة حلقة نقاشية حول موضوعين "الصحة النفسية للمرأة واضطرابات المزاج" و"الصحة النفسية للأطفال واليافعين" في المعرض لمدة يومين.