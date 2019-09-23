التدريب على السياقة الوقائية بمعهد السلامة المرورية

مسقط - الرؤية

يُنفِّذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خلال الأسبوع الجاري، برنامجيْن تدريبين في مجال السياقة الوقائية؛ الأول لرجال الشرطة ويستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 14 شخصاً من منتسبي الشرطة، ويشتمل البرنامج على عدد من المحاور النظرية؛ منها: شرح قانون المرور، وبيئة الطريق وعلاقتها بالسياقة الوقائية، كما يتضمن البرنامج عددا من التطبيقات الميدانية.

والبرنامج الثاني لموظفي مكتب الزهراء للسفر والسياحة، ويهدف لصقل مهارات المشاركين للرقي بمستواهم فيما يتعلق بالسياقة الوقائية، وكيفية التعامل مع مختلف الظروف الأخرى، وتوضيح دور شرطة عمان السلطانية في نشر الوعي المروري لمختلف شرائح وفئات المجتمع.