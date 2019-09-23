الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ"ألزهايمر" في ندوة وطنية بمسقط

مسقط - الرؤية

نظم مستشفى جامعة السلطان قابوس -ممثلا في قسم الطب السلوكي- وبالتعاون مع الرابطة العمانية للزهايمر- الندوة الوطنية الرابعة لمرض ألزهايمر، بفندق مسقط هوليدي، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت الجلندى آل سعيد الرئيس الفخري للرابطة العمانية للزهايمر، وبحضور الدكتور خليفة بن ناصر الوهيبي مدير عام المستشفى الجامعي، وذلك ضمن فعاليات الشهر العالمي لمرض ألزهايمر.

وشملت الندوة كلمة ترحيبية قدمها الدكتور حمد بن ناصر السناوي استشاري أول طب نفسي المسنين بمستشفى جامعة السلطان قابوس، رئيس الرابطة العمانية للزهايمر، عرَّف خلالها بفعاليات قافلة ألزهايمر التوعوية، والتي نظمت محاضرات ومعارض صحية في عدد من ولايات السلطنة بهدت التعريف بالمرض وأعراضه المختلفة ودور عيادة أمراض الذاكرة بالمستشفى الجامعي في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

كما قدم للدكتور أحمد بن محمد الحراصي محاضرة للتعريف بأعراض ألزهايمر المختلفة وطرق التعامل مع المريض في المراحل المختلفة. بعدها، شارك أعضاء من الرابطة وأفراد من أسر المرضى بالحديث عن تجاربهم الشخصية في رعاية مريض ألزهايمر والتحديات التي تواجههم، كما تضمنت الندوة قصيدة شعريه للشاعر خميس المقيمي، ومحاضرة لعبير المجيني للتعريف بدور التقنية الحديثة في رعاية مرضى الزهايمر.

وهدفت الفعالية إلى نشر وزيادة الوعي حول مرض ألزهايمر لمحاربة وصمة العار التي تواجه مرضى ألزهايمر وأمراض الخرف الأخرى وأسرهم.