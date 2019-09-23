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تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع "UNEP"

صلالة تستضيف الحلقة الأولى لإعداد تقرير الحالة البيئية لدول "مجلس التعاون".. اليوم

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

 

صلالة - العمانية

تستضيف السلطنة -مُمثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية- اليوم، بفندق روتانا صلالة، الحلقة الأولى لإعداد تقرير عن حالة البيئة والتوقعات البيئية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، وتستمر الحلقة يومين.

وتناقش الحلقة تحديد السياق وأهداف حلقة العمل، وإقرار جدول الأعمال والتقييم البيئي المتكامل، ونهج إعداد تقرير توقعات حالة البيئة وأنواع التقييمات البيئية، وعرض لمنهجية الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم البيئي المتكامل، إلى جانب عرض تقرير توقعات حالة البيئة العالمية، والتعرف على كيفية تصميم عملية التقييم البيئي المتكامل والتخطيط للتأثير والاتصال للتقرير.

كما تناقش الحلقة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد تقرير توقعات حالة البيئة في  آخر خمس سنوات في المنطقة، وتحليل الفجوات في التقارير والمؤشرات، إلى جانب تقديم أمثلة ناجحة في إعداد التقارير من الدول العربية وغير العربية، ومناقشة التخطيط للبدء بتقرير توقعات حالة البيئة لدول المجلس، والاتفاق على أهداف ونطاق ومحتوى التقرير.

وتتناول الحلقة كذلك تقرير توقعات حالة البيئة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعرضا لمعايير اختيار القضايا ذات الأولوية؛ حيث سيتم تحديد المواضيع والقضايا المزمع إدراجها في التقرير، والهيكل المقترح للتقرير، إضافة لمناقشة أدوات دعم إنتاج تقرير توقعات حالة البيئة وأنواع البيانات والمؤشرات المستخدمة في تقارير حالة البيئة، إلى جانب مناقشة قواعد البيانات والمؤشرات وبناء القدرات ومنتجات عملية التقييم البيئي المتكامل لحالة البيئة في دول المجلس. بالإضافة إلى استعراض مواصفات وخبرات أعضاء فرق العمل الوطنية والاقليمية والاختصاصات المطلوبة والتنسيق، واحتياجات بناء القدرات وخطة التنفيذ والمهام والمسؤوليات، والإطار الزمني والمراجعة والتدقيق للتقرير الإقليمي.

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