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مناقشة لائحة مجالس أولياء الأمور بـ"تعليمية الداخلية"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

مناقشة لائحة مجالس أولياء الأمور بـ"تعليمية الداخلية"

 

الرؤية - عزة اليعربية

 عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية ممثلة بدائرة تنمية الموارد البشرية لقاءً مع أصحاب السعادة ولاة المحافظة، وذلك بمكتب محافظ الداخلية، بحضور الدكتور أفلح بن أحمد الكندي مدير عام تعليمية الداخلية وسيف بن حمد العبدلي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية وأحمد بن محمد العزري، رئيس قسم تطوير الأداء المدرسي، وحمد بن طوير الحاتمي مشرف عام إدارة مدرسية بالوزارة.

وهدف اللقاء إلى إطلاع أصحاب السعادة الولاة على أهم ما جاء باللائحة الجديدة لمجالس أولياء الأمور من حيث المسمى الجديد والتغييرات التي طرأت عليها على مستوى المدرسة ومستوى الولاية ومهام المجلس. افتتح اللقاء مدير عام تعليمية الداخلية بالترحيب بأصحاب السعادة والثناء على جهودهم في إنجاح سير المنظومة التعليمية بالمحافظة. بعدها قدَّم أحمد بن محمد العزري، رئيس قسم تطوير الأداء المدرسي ورقة عمل حول أهم ما جاء في اللائحة الجديدة لمجالس أولياء أمور الطلبة بالمدارس الصادرة بالقرار الوزاري رقم (120/2019)، تحدث فيها حول تشكيل الجمعية العمومية لمجلس الولاية ومهامها، موضحاً آلية تشكيل مجلس الولاية والمهام المناطة به وأهم اللجان التي تنبثق منه والمتمثلة في اللجنة التعليمية واللجنة الاجتماعية واللجنة المالية، وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش مع أصحاب السعادة فيما يتعلق باللائحة ومهامها والتحديثات التي طرأت عليها. 

 

 

 

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