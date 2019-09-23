الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

التعريف بمهام الأخصائي النفسي بظفار

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

التعريف بمهام الأخصائي النفسي بظفار

 

صلالة - أمل اليربوع

عقدت دائرة البرامج الإرشادية والتوعوية بديوان عام وزارة التربية والتعليم لقاءً مع مديري ومديرات المدارس التي بها أخصائيين نفسيين بمختلف محافظات السلطنة عبر تقنية الكونفرنس، وذلك بقاعة مركز التدريب والإنماء المهني بتعليمية ظفار.

وافتتحت اللقاء الدكتورة رضية الحبسية المديرة المساعدة بدائرة البرامج الإرشادية والتوعوية، متطرقة الأدوار والمهام الوظيفية  للأخصائيين النفسيين بالمدارس، كما ناقشت دليل عمل الأخصائي النفسي ودور الأخصائي النفسي في اللجان المدرسية.

وأكد عامر بن محمد المشيخي من قسم التوعية التربوية والرعاية الطلابية أهمية اللقاء لأهميته في توضيح أدوار ومهام الأخصائيين النفسيين وهويته الوظيفية في البيئة المدرسية في تقديم البرامج الإنمائية والوقائية والعلاجية للمجتمع المدرسي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 سبتمبر 2015

التعريف بمهام جماعة الإعلام في "تطبيقية صحار"

المزيد

10 سبتمبر 2015

التعريف بمهام المجلس الاستشاري الطلابي في "تطبيقية صحار"

المزيد

19 أغسطس 2015

التعريف بمهام وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظفار

المزيد

05 ديسمبر 2018

التعريف بمهام "الإحصاء والمعلومات" في جامعة صحار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة