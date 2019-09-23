التعريف بمهام الأخصائي النفسي بظفار

صلالة - أمل اليربوع

عقدت دائرة البرامج الإرشادية والتوعوية بديوان عام وزارة التربية والتعليم لقاءً مع مديري ومديرات المدارس التي بها أخصائيين نفسيين بمختلف محافظات السلطنة عبر تقنية الكونفرنس، وذلك بقاعة مركز التدريب والإنماء المهني بتعليمية ظفار.

وافتتحت اللقاء الدكتورة رضية الحبسية المديرة المساعدة بدائرة البرامج الإرشادية والتوعوية، متطرقة الأدوار والمهام الوظيفية للأخصائيين النفسيين بالمدارس، كما ناقشت دليل عمل الأخصائي النفسي ودور الأخصائي النفسي في اللجان المدرسية.

وأكد عامر بن محمد المشيخي من قسم التوعية التربوية والرعاية الطلابية أهمية اللقاء لأهميته في توضيح أدوار ومهام الأخصائيين النفسيين وهويته الوظيفية في البيئة المدرسية في تقديم البرامج الإنمائية والوقائية والعلاجية للمجتمع المدرسي.