مبادرات جديدة لـ"الرؤية" بعبري

عبري – ناصر العبري

ينفذ مكتب الرؤية بعبري هذا العام عدداً من الزيارات والمبادرات بمدارس الولاية الخاصة للوقوف على المواهب الطلابية وتشجيعها وتكريم الطلاب المجيدين والتعاون مع إدارات المدارس في حصر الطلاب الموهوبين حتى يسهل متابعتهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع بتوفير احتياجاتهم والمعينات التي تدعم إبداعاتهم، وذلك استمرارا للمبادرات المجتمعية والشبابية التي تقوم بها جريدة الرؤية وانطلاقاً من نهج إعلام المبادرات وبالتعاون مع مكتبة السندباد والمؤسسات التعليمية، كما ستكون هناك زيارات مماثلة للمدارس الحكومية في محافظة الظاهرة، وقال ناصر العبري مسؤول مكتب عبري إنَّ جريدة الرؤية مُستمرة في مبادراتها على طول السنة، ومنها ملتقى الإعلام الرقمي الجديد الذي أقيم مؤخرا، والجولات التعريفية بجائزة الرؤية للمبادرات الشبابية، كما أن هناك ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية. مضيفاً أن هناك حزمة من المبادرات والملتقيات التي سينفذها مكتب جريدة الرؤية بعبري هذه السنة ومنها ملتقى الأسر المنتجة، واستطرد نسعى كذلك لإقامة ملتقى سياحي بالتعاون مع مكتب الكلباني للعقارات وبعض المؤسسات الحكومية للتعريف بالمقومات السياحية في مُحافظة الظاهرة وتتخلله ندوات وبمشاركة متحدثين من جهات الاختصاص.