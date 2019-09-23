الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مبادرات جديدة لـ"الرؤية" بعبري

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

مبادرات جديدة لـ"الرؤية" بعبري

 

 عبري – ناصر العبري

ينفذ مكتب الرؤية بعبري هذا العام عدداً من الزيارات والمبادرات بمدارس الولاية الخاصة للوقوف على المواهب الطلابية وتشجيعها وتكريم الطلاب المجيدين والتعاون مع إدارات المدارس في حصر الطلاب الموهوبين حتى يسهل متابعتهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع بتوفير احتياجاتهم والمعينات التي تدعم إبداعاتهم، وذلك استمرارا للمبادرات المجتمعية والشبابية التي تقوم بها جريدة الرؤية وانطلاقاً من نهج إعلام المبادرات  وبالتعاون مع مكتبة السندباد والمؤسسات التعليمية، كما ستكون هناك زيارات مماثلة للمدارس الحكومية في محافظة  الظاهرة، وقال ناصر العبري مسؤول مكتب عبري إنَّ جريدة الرؤية مُستمرة في مبادراتها على طول السنة، ومنها ملتقى الإعلام الرقمي الجديد الذي أقيم مؤخرا، والجولات التعريفية بجائزة الرؤية للمبادرات الشبابية، كما أن هناك ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية. مضيفاً أن هناك حزمة من المبادرات والملتقيات التي سينفذها مكتب جريدة الرؤية بعبري هذه السنة ومنها ملتقى الأسر المنتجة، واستطرد نسعى كذلك لإقامة ملتقى سياحي بالتعاون مع مكتب الكلباني للعقارات وبعض المؤسسات الحكومية للتعريف بالمقومات السياحية في مُحافظة الظاهرة وتتخلله ندوات وبمشاركة متحدثين من جهات الاختصاص.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 يوليو 2014

"الرؤية" تكرم الشيخ سلطان اليعقوبي لتشجيعه مبادرات الشباب

المزيد

15 أغسطس 2015

فريق شباب مسكن يثمن مبادرات "الرؤية" لتنمية المجتمع

المزيد

12 مارس 2015

المرهون : مبادرات الرؤية المجتمعية نموذج للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص

المزيد

03 ديسمبر 2014

المواهب الغنائية: "الرؤية" قدمت دعمًا عمليًا كبيرًا لنا بإدراج الفنون ضمن فئات جائزة مبادرات الشباب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

9.14% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة إلى نحو 10.5 مليار ريال

الاقتصاد - محلي

1000 فرصة استثمارية متاحة للتنافس في ملتقى "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة