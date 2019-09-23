"الزبير للمؤسسات الصغيرة" يدعم مشاريع البرومي للعسل العماني

مسقط - الرؤية

دشَّن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة عبوات تغليف جديدة لمنتجات مشاريع البرومي الوطنية لمؤسسها رائد الأعمال ناصر بن صالح البرومي أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وعضو في برنامج الدعم المباشر للعام 2017، في دورته الرابعة والمقدمة من المركز.

ويأتي تدشين العبوات الجديدة لمنتجات "عسل البرومي" في إطار دعم أعضاء برنامج الدعم المباشر؛ حيث يأتي هذا الدعم ضمن الخطة التي أعدها المستشارون بالمركز لمشروع ناصر البرومي؛ وذلك بهدف تنويع العبوات والأشكال التي ينتجها ناصر البرومي، وبمختلف الأسعار، من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن وبمختلف شرائح المجتمع، بالتماشي مع العلامة التجارية للمنتجات. وسعى المستشارون إلى اختيار العبوات التي تتناسب مع المعايير العالمية في مجال حفظ العسل؛ حيث يبلغ عدد تصاميم العبوات حوالي 10، مصنوعة من صناديق خشبية وبلاستيكية وسعفية وأكياس الخش (جواني)...وغيرها، وتتراوح أحجام هذه العبوات من 100 جرام الى كيلو جرام.

وفي هذا الإطار، فقد سهَّل المركز سفر ناصر البرومي الى الصين، وذلك بهدف التعرف على المفاهيم الجديدة في مجال التغليف والتعبيئة وصنع الهديا والتحف؛ حيث استطاع ناصر التعرف على أشهر الموردين من الصين من أجل استيراد مختلف العبوات ذات أشكال جذابة وبمختلف الأحجام، كما قام ناصر بطباعة الهوية التجارية لمشروعه التجاري على تلك العبوات والصناديق والحقائب؛ مما يوفر خيارات مختلفه لزبائن المحل؛ سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من أجل استخدامها للهدايا.