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"عقار" تتوج مسيرة 10 أعوام بعرض خاص في "رمال 2" و"office 1991"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

"عقار" تتوج مسيرة 10 أعوام بعرض خاص في "رمال 2" و"office 1991"

الرؤية - أحمد الجهوري

احتفلتْ شركة الخنجي للتطوير العقاري "عقار"، أمس، بمرور عشرة أعوام على تأسيسها؛ حتى أصبحت في طليعة الشركات العمانية الناشطة في التطوير العقاري. وتواصل الشركة حاليا أعمالها في مشروعي "رمال 2" و "office 1991"، تستعد لإطلاق 3 مشاريع جديدة في القرم والدقم وبوشر.

وأعربَ مُحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"عقار"، عن سعادته بمسيرة الإنجاز، والتي كانت حصيلتها عددا من المشاريع الكبيرة التي جعلت من "عقار" علامة فارقة في السوق المحلي؛ لما تتميز به مشاريعها من تصاميم عصرية وأساليب مبتكرة.

وقال الخنجي إنَّ الشركة تُطلق مشاريعها وفق خطط مدروسة لتلبية احتياجات السوق؛ سواء من الوحدات السكنية أو المكتبية، وتحرص على انتقاء المواقع التي تتوافق مع تطلعات الزبائن. وبمناسبة مرور 10 أعوام، أطلقنا في "عقار" عرضا خاصا بمشروعي "رمال 2" و"office 1991"، وهما قيد الإنشاء تقديرا لاعتزاز زبائننا بهذه العلامة الرائدة. ويتضمَّن العرض 5 آلاف ريال نقدا للوحدات السكنية أو المكتبية، وموقفا مجانيا كما تقدم الشركة خصماً بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقار لمن يشتري نقدا، إلى جانب الدخول في سحب على 25 ألف ريال.

ويعدُّ مشروع office 1991 أحد المشاريع المبتكرة لأصحاب الأعمال؛ نظرا لما يتميَّز به من مواصفات وخصائص تكنولوجية ذكية تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف الشركات؛ حيث يُمكن التحكم في المكاتب عن بُعد بواسطة الهاتف النقال.

وقال الخنجي إنَّ مشروع المكتب الذكي شهد إقبالا منذ إطلاقه، وتم بيع ما نسبته 55 بالمائة حتى الآن، لافتا إلى أنَّ الشركة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإنشاء، ومن المتوقع تسليم وحداته خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل عام من الموعد المحدد له.

ويتزامن تطوير (office 1991) مع مشروع رمال 2 المخصَّص للوحدات السكنية في ولاية بوشر كامتداد لمشروعها السابق رمال 1، والذي لاقى إقبالا كبيرا قبل الشروع في تطويره؛ حيث بِيْعَت وحداته خلال أسبوعين من طرحه، أما "رمال 2" فقد تم بيع ما يقارب 50% من الوحدات السكنية به.

وأشار الخنجي إلى أنَّ "عقار" تستعد لإطلاق مشروع في منطقة القرم على مساحة 70 ألف متر تقريباً، ويحتوي على المئات من الوحدات السكنية، إلى جانب مشروع في المنطقة الاقتصادية بالدقم (سياحي/ سكني/ تجاري)، ويضم كذلك المئات من الوحدات، وكذلك مشروع في بوشر عبارة عن مبنى سكني مخصص للطالبات بمواصفات عالمية وإدارة تخصصية.

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