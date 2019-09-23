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"لولو" تتيح خيارات أكثر تنوعا في "نجوم العامرات"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

"لولو" تتيح خيارات أكثر تنوعا في "نجوم العامرات"

مسقط - الرؤية

اختارتْ مجموعة لولو الدولية ولاية العامرات كمحطة أولى لمركز التسوق التجاري "نجوم"، في ظل التوسُّع والتطور السريع الذي تشهده الولاية التابعة للعاصمة مسقط. ومع كون المدينة واحدة من الوجهات السكنية والتجارية المزدهرة في السلطنة، توفر العامرات حاليا منصة مثالية لعلامة نجوم لتكون وجهة مبتكرة للبيع بالتجزئة، تجسد شعوراً طموحاً بالمجتمع في عمان.

ومن خلال مركز الترفيه العائلي فن تازمو، ولولو هايبرمركت ومحلات اللولو، والعديد من المتاجر الأخرى في مركز نجوم، ومع افتتاح مركز البولينج قريبًا وسينما سينيبوليس ومطاعم جديدة تحت التجهيز، تتسع فرص استمتاع سكان العامرات بالخيارات المتنوعة في المول.

وقال جوجي جورج المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة لولو الدولية: سعداء باستجابة العملاء لمركز نجوم للتسوق في العامرات، ونعتقد أنَّ مركز التسوق نجوم يجذب العملاء بشكل جيد. وقد كان الهدف من افتتاح المركز التجاري في العامرات تقديم فوائد طويلة الأجل، إضافة للراحة للمجتمعات المحلية. وتمَّ تطوير نجوم العامرات بما يتماشى مع مهمة العلامة التجارية لمجموعة لولو الدولية التي تقدم تجربة تسوق فريدة للعملاء بجودة لا مثيل لها من حيث المنتجات والخدمات.

وإضافة للولو هايبرمركت ومحلات اللولو، يستضيف نجوم العامرات مركز ترفيه عائليا، يوفر تجربة ترفيهية فريدة للمتسوقين، إلى جانب خيارات المطعام الفاخرة ومجموعة مختارة من العلامات التجارية المرموقة للبيع بالتجزئة.

كما يستضيفُ مركز الترفيه العائلي في مول بمساحة 1025 متراً مربعاً من الأنشطة للعائلات والأطفال، إلى جانب البولينج من 6 ممرات، كما يفتتح المول قريبا سينما سينابوليس بـ6 شاشات تستوعب 904 مقاعد لعرض أحدث الأفلام. وسيحتوي المركز التجاري على مجموعة متميزة من منافذ الأطعمة والمشروبات، مع نوافذ لخدمات السيارات.

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