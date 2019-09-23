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خدمات 16 مستشفى في جناح "كيرالا" بمعرض عمان الصحي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

خدمات 16 مستشفى في جناح "كيرالا" بمعرض عمان الصحي

مسقط - الرؤية

تُشارك ولاية كيرلا الهندية بجناح يضم 16 مستشفى في معرض ومؤتمر عُمان الصحي 2019، الذي يعد بوابة لعرض أحدث التطورات في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

ويقع الجناح في قاعة البهو رقم 5، داخل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مع تسهيلات استشارات من خلال المواعيد المسبقة عبر الإنترنت. ويوفِّر الجناح مبادرة مالايالام مانوراما المدعومة من قبل السفارة الهندية بالسلطنة، ووزارة الصحة العمانية، ونيدومباسري  آي.إم.أي، وغيرهم من أصحاب المصلحة؛ بهدف تعزيز السفر الطبي من السلطنة إلى ولاية كيرالا.

وتعدُّ ولاية كيرالا وجهة مواتية؛ لأنها مُناسبة من حيث التكلفة، ولديها مجموعة متميزة من المواهب مع أحدث المرافق والفرص السياحة، إلى جانب حزم عافية إيورفيدا.

ويُشارك وفدٌ من المتخصصين والأطباء وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية المشهورة ومستشفيات الأيورفيدا البارزة في ولاية كيرالا في معرض ومؤتمر عُمان الصحي.

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