إقبال كبير على عرض 4 أضعاف السرعة للإنترنت المنزلي من "عمانتل"

مسقط- الرؤية

شهد العرض الذي طرحته عمانتل مؤخرا والذي يمنح مشتركي الإنترنت المنزلي 4 أضعاف سرعاتهم الحالية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر إقبالا كبيرا من قبل المشتركين خاصة مع قرب انتهاء العرض الترويجي المميز بتاريخ 19 أكتوبر 2019.

ويمنح هذا العرض الذي تقدمه عمانتل لأول مرة 4 أضعاف السرعة الحالية لمشتركي خدمة الإنترنت المنزلي بعمانتل مجانا لمدة 3 أشهر من أجل تمكينهم من تجربة والاستفادة من السرعات العالية التي توفرها خدمات الإنترنت المنزلي من عمانتل والاستمتاع بتصفح لا محدود للإنترنت.

وقال هيثم بن عبد الله الخروصي، نائب الرئيس لوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل: "سعداء بالاستجابة الكبيرة من قبل مشتركينا لهذا العرض المميز والذي يعكس حرص الشركة على الوفاء بتوقعات مشتركيها وتقديم تجربة استخدام مثرية". ودعا الخروصي بقية المشتركين إلى المسارعة للاستفادة من فرصة ترقية السرعة مجانًا قبل انتهاء هذا العرض الترويجي بتاريخ 19 أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن مشتركي عمانتل يمكنهم الحصول على سرعات تصل إلى 800 ميجابت/ثانية وبسعر باقة 200 ميجابت/ثانية لمدة 3 أشهر في حالة الاستفادة من هذا العرض.

وللاشتراك في هذا العرض المميز، يمكن للمشتركين توقيع عقد اشتراك لمدة سنة عبر منافذ عمانتل وسيحصل المشترك على ترقية مجانية لأول 3 أشهر والاستمتاع بتجربة ممتعة وغير مسبوقة في عالم استخدام الإنترنت المنزلي.