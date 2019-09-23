الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

إقبال كبير على عرض 4 أضعاف السرعة للإنترنت المنزلي من "عمانتل"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

إقبال كبير على عرض 4 أضعاف السرعة للإنترنت المنزلي من "عمانتل"

 

مسقط- الرؤية

شهد العرض الذي طرحته عمانتل مؤخرا والذي يمنح مشتركي الإنترنت المنزلي 4 أضعاف سرعاتهم الحالية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر إقبالا كبيرا من قبل المشتركين خاصة مع قرب انتهاء العرض الترويجي المميز بتاريخ 19 أكتوبر 2019.

ويمنح هذا العرض الذي تقدمه عمانتل لأول مرة 4 أضعاف السرعة الحالية لمشتركي خدمة الإنترنت المنزلي بعمانتل مجانا لمدة 3 أشهر من أجل تمكينهم من تجربة والاستفادة من السرعات العالية التي توفرها خدمات الإنترنت المنزلي من عمانتل والاستمتاع بتصفح لا محدود للإنترنت.

وقال هيثم بن عبد الله الخروصي، نائب الرئيس لوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل: "سعداء بالاستجابة الكبيرة من قبل مشتركينا لهذا العرض المميز والذي يعكس حرص الشركة على الوفاء بتوقعات مشتركيها وتقديم تجربة استخدام مثرية". ودعا الخروصي بقية المشتركين إلى المسارعة للاستفادة من فرصة ترقية السرعة مجانًا قبل انتهاء هذا العرض الترويجي بتاريخ 19 أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن مشتركي عمانتل يمكنهم الحصول على سرعات تصل إلى 800 ميجابت/ثانية وبسعر باقة 200 ميجابت/ثانية لمدة 3 أشهر في حالة الاستفادة من هذا العرض.

وللاشتراك في هذا العرض المميز، يمكن للمشتركين توقيع عقد اشتراك لمدة سنة عبر منافذ عمانتل وسيحصل المشترك على ترقية مجانية لأول 3 أشهر والاستمتاع بتجربة ممتعة وغير مسبوقة في عالم استخدام الإنترنت المنزلي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أغسطس 2016

"عمانتل" تطرح باقات جديدة للإنترنت المنزلي فائق السرعة بسرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية

المزيد

22 يناير 2019

"Ooredoo" تمدد عرض السرعة المضاعفة للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر"

المزيد

05 أغسطس 2015

"أوريدو" تستثمر في طيف ترددي إضافي للإنترنت فائق السرعة

المزيد

07 نوفمبر 2016

"أوريدو" تطرح عرضا جديدا للإنترنت المنزلي السريع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة