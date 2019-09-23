"مسقط الخاص" تفتتح أولى العيادات التخصصية في الخوض

مسقط – الرؤية

افتتح مستشفى مسقط الخاص، أول مستشفى في السلطنة معتمد من اللجنة الأمريكية الدولية المشتركة، أول عيادات تخصصية للأسرة في منطقة الخوض تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط بحضور عدد من أصحاب السعادة والجمهور والتنفيذيين والمدعوين ورجال الإعلام إلى جانب الإدارة التنفيذية للمستشفى والعاملين به.

وتعمل العيادات التخصصية التي تقع في أحد المواقع الاستراتيجية في الخوض على توفير رعاية طبية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات بما يضمن تجربة راقية لكافة المرضى في منطقة الخوض والمناطق المحيطة بها. وتم تصميم العيادات التخصصية بحيث توفر للأسر الموجودة في منطقة الخوض والمناطق المحيطة بها خدمات رعاية صحية تخصصية على أعلى مستوى على يد فريق من أمهر الأطباء في تخصصاتهم.

وتشمل قائمة العيادات التخصصية المتوفرة وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الرعاية الإكلينيكية عيادات النساء والتوليد وطب الباطنة والأطفال والعظام والتجميل والأنف والأذن والحنجرة إلى جانب عيادات الاستشاريين الزائرين من مستشفى مسقط الخاص. ويتوفر في العيادات التخصصية وحدة للأشعة ومختبر لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

وقال سنديب كومار، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة يونايتد ميدكال، المجموعة العالمية الرائدة التي تُدير مستشفى مسقط الخاص إن العيادات التخصصية الجديدة للأسرة تعد تمديداً للرعاية الصحية عالية الجودة التي يقدمها مستشفى مسقط الخاص من خلال توفير عدد من أمهر الأطباء في التخصصات المختلفة بما يلبي احتياجات مختلف المرضى. كذلك فإن وجود مرفق رعاية صحية مثل مستشفى مسقط الخاص في مكان قريب يجعل من السهل على الساكنين في الخوض والمناطق القريبة منها الحصول على رعاية طبية عالية الجودة. وتضم العيادات غرفا مشتركة وغرفا للمرضى ومرافق أخرى على أعلى مستوى تضمن راحة وسلامة المرضى. وتقع العيادات التخصصية الجديدة لمستشفى مسقط الخاص في الطابق الأرضي من بناية المنار، سكة رقم 43 الخوض.