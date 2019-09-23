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"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

الإثنين 23 سبتمبر 2019 03:31 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية، إن أخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" وسط بحر العرب على خط عرض 20.3 شمال، وخط طول 64.1 شرق، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 34 إلى 40 عقدة (61-72 كم / ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (مصيرة) حوالي 540 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 320 كم من جزيرة مصيرة.

وأضافت أن العاصفة المدارية تتحرك باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمالية ضعف الحالة المدارية تدريجيا عند اقترابها من سواحل السلطنة، ومن المحتمل تأثر جنوب الشرقية والوسطى بتأثيرات مباشرة من مساء الغد الثلاثاء بأمطار متفاوتة الغزارة ما بين 30 إلى 60 ملم، ورياح نشطة.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 6 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة.


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