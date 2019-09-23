الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

يوسف بن علوي يترأس الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون بنيويورك

الإثنين 23 سبتمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

35e7396f-7b98-4735-bb48-3a42c361c985
70f5d96d-a504-4521-8fe4-6dcc4da557c2
6581ef75-0772-47fc-8acb-61619d632fc8
4387868f-267e-40ea-916e-64137267cc29
ad478f7d-41ad-4dbb-8de1-24572016bab5
cdd9ff9e-caec-46db-a09c-b022cb6e36be
df5e309c-c8eb-4170-8259-5f34a852c470

الرؤية – نيويورك

ترأس معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون الذي عقد في مقر الوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة الى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

  وصرح الأمين العام لمجلس التعاون بأن الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، إضافة الى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول، بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير لسلطنة عمان ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، على استضافة الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون في مقر الوفد الدائم للسلطنة في مدينة نيويورك، وعلى الترتيبات والاستعدادات التي وفرتها لعقد لقاءات المجلس مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 سبتمبر 2016

بن علوي يترأس وفد السلطنة في "الوزاري الخليجي" بنيويورك.. والقضايا الإقليمية على جدول الاجتماع

المزيد

15 فبراير 2016

السلطنة تشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية

المزيد

17 مايو 2016

النبهاني يشارك في الاجتماع التشاوري لرؤساء الأركان بـ"دول التعاون"

المزيد

18 أبريل 2016

النبهاني يشارك في الاجتماع التشاوري لرؤساء الأركان بـ"دول التعاون"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة