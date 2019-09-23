يوسف بن علوي يترأس الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون بنيويورك

الرؤية – نيويورك

ترأس معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون الذي عقد في مقر الوفد الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وحضر الاجتماع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، بالإضافة الى ممثلين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون بأن الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، إضافة الى القضايا الحيوية التي سيتم بحثها مع تلك الدول، بما في ذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير لسلطنة عمان ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية ووزيرها معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، على استضافة الاجتماع التشاوري لمجلس التعاون في مقر الوفد الدائم للسلطنة في مدينة نيويورك، وعلى الترتيبات والاستعدادات التي وفرتها لعقد لقاءات المجلس مع وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.